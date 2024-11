Ilary Blasi in dolce attesa? Ancora rumors su una presunta gravidanza con Bastian Muller

Ritornano insistenti le voci su una possibile gravidanza di Ilary Blasi, legata sentimentalmente all’imprenditore tedesco Bastian Muller. Il magazine Diva e Donna, nell’ultimo numero, ha lanciato il presunto scoop, mostrando una foto della coppia in cui Muller tiene affettuosamente la mano sul ventre di Ilary, dettaglio che ha alimentato i sospetti.

Non è la prima volta che circolano simili indiscrezioni, poi smentite dal tempo, ma l’immagine sembra suggerire un possibile “pancino”. Anche stavolta, però, i condizionali sono d’obbligo.

Non ci sono conferme

Secondo Diva e Donna, Ilary sarebbe pronta ad accogliere una nuova vita. Totti è comunque attualmente impegnato in una relazione con Noemi Bocchi nonostante anche lui sia finito al centro del gossip ultimamente.

Ilary Blasi, per ora, non ha né smentito né confermato le voci di gravidanza, mantenendo la riservatezza che l’ha spesso contraddistinta. In una precedente intervista, aveva dichiarato: “Una notizia smentita è una notizia data due volte”, spiegando la sua preferenza per il silenzio in merito ai gossip.

Nel frattempo, le pratiche di separazione da Totti sono in fase di conclusione. Ilary si è impegnata per accelerare il processo di divorzio, e si mormora che, una volta chiusa la vicenda, potrebbe convolare a nozze con Muller. Non resta che attendere per sapere se la coppia annuncerà ufficialmente una nuova aggiunta in famiglia, magari proprio in occasione del matrimonio.