Ilary Blasi, in tribunale con Francesco Totti: il caso dei rolex e delle borse

In attesa che Ilary Blasi e Francesco Totti giungano alla sperata separazione consensuale, gli oramai ex coniugi sono recentemente finiti in tribunale. I due, infatti, hanno presenziato alla terza udienza per il chiacchieratissimo caso sui rolex e le borse rubate.

NUOVAMENTE IN TRIBUNALE – Dopo poco tempo dalla notizia della loro separazione, è scoppiato il “ratto” dei Rolex. In quel periodo, infatti, tra Ilary e Francesco sono volate delle pesanti accuse che sono finite al centro delle chiacchiere. Stando a quanto dichiarato dal Pupone, la conduttrice gli avrebbe sottratto una serie di preziosi orologi. Dal canto suo, la Blasi ha spiegato che quei rolex sono suoi in quanto le sono stati regalati.

Dopo mesi dallo scoppio del caso, in tribunale l’ex capitano della Roma ha deciso di intervenire su un’altra questione. Secondo l’ex calciatore, infatti, non avrebbe affatto rubato le borse e le scarpe dell’ex moglie, come da quest’ultima sostenuto. Questa versione l’ha anche raccontato al giudice, a cui spetterà il compito di stabilire a chi appartengono gli orologi.

Stando a quanto riportato da tanti quotidiani, l’udienza è durata due ore e qualche minuto e ha visto Ilary Blasi e Francesco Totti entrare separatamente nel tribunale di Roma. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, nessuno dei due sembrerebbe pronto a fare un passo indietro.

Nonostante il clima di guerra per quanto riguarda la presunta sottrazione di alcuni beni, la conduttrice e il Pupone sarebbero pronti a trovare un accordo per la separazione. Non resta altro, quindi, che attendere nuovi aggiornamenti sulla chiacchieratissima coppia.