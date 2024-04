Ilary Blasi, inaspettata indiscrezione sul divorzio con Totti: rivelato il nome di un big di Mediaset

Come è oramai risaputo, il 31 maggio Ilary Blasi e Francesco Totti depositeranno l’elenco dei testimoni che giocheranno un ruolo fondamentale nel decretare le colpe che hanno portato alla fine del matrimonio. Nel frattempo, Dagospia ha sganciato uno scoop che vede protagonista un big di Mediaset.

SPUNTA IL NOME DI UN BIG DI MEDIASET – Continua a far discutere il divorzio tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice. Nonostante entrambi si sono rifatti una vita, Francesco con Noemi Bocchi e Ilary con Bastian Muller, i due continuano la guerra in tribunale.

Il 31 maggio si terrà l’udienza dove verrà affrontata la questione dell’addebito del divorzio, ossia chi dei due è colpevole della fine del matrimonio. Stando a quanto scoperto da Dagospia, Francesco non chiamerà a testimoniare solo Cristiano Iovino, presunto ex flirt di Ilary Blasi, ma anche un ex vertice di Mediaset.

Secondo quanto giunto al noto portale di gossip, Totti sarebbe pronto a chiamare Giorgio Restelli come testimone:

“La guerra delle corna tra Totti e Ilary Blasi si accenderà il 31 maggio, quando entrambe le parti depositeranno l’elenco dei testimoni da sentire per far luce sulla causa della fine del matrimonio. Nella lista dei testimoni ci sono amici e presunti amanti. Il pupone con le corna punta non solo sul personal trainer di Ilary, Cristiano Iovino, ma anche sulla testimonianza dell’ex capo delle risorse artistiche di Mediaset, Giorgio Restelli…”.

Ovviamente si tratta di un nome che ha acceso la curiosità degli amanti del gossip e che potrebbe giocare un ruolo fondamentale nell’udienza. Tra le teorie nate sul web, c’è chi pensa che Restelli potrebbe essere l’altro uomo con cui Ilary avrebbe tradito l’ex marito. Come detto in precedenza, però, si tratta di semplici ipotesi.