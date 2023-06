Ilary Blasi, indiscrezioni sul suo futuro: addio a Mediaset?

Ilary Blasi verso l'addio a Mediaset: le voci non sono confermate ma sembrerebbe che Pier Silvio Berlusconi non sia contento

Non si prospetta un futuro roseo per Ilary Blasi a Mediaset, stando almeno a quanto fatto circolare da alcune fonti in questi giorni. Sembrerebbe, infatti, che Pier Silvio Berlusconi non sia contento del suo operato con L’Isola dei Famosi, tanto da pensare ad una eventuale sostituzione il prossimo anno.

La Blasi rischia il posto a Mediaset?

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, sarebbe molto deluso dai bassi ascolti registrati da L’Isola dei Famosi, un tempo programma centrale dell’emittente televisiva. Nuovo TV fa sapere che “Pier Silvio avrebbe cominciato ad analizzare L’Isola dei Famosi e quello che sta vedendo in queste prime settimane di programmazione non avrebbe ottenuto la sua approvazione“.

Non solo i costi, Berlusconi non avrebbe accettato nemmeno i tanti forfait al programma. Come fa sapere Libero, “prima è toccato Claudia Motta, che si è fatta male a testa e braccio dopo uno scivolone, poi a Paolo Noise, colpito da un malore e costretto a tornare in Italia. Non è andata bene neppure a Fiore Argento, che si è fatta male a un piede. E ancora è stata la volta di Marco Predolin, Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini”.

Insomma, un vero e proprio disastro per la conduttrice romana, la quale attualmente è anche impegnata a risolvere il suo divorzio da Francesco Totti. Da qui le voci del suo possibile addio, anche se per ora non ci sono conferme ufficiali.

Nicola Porro, invece, potrebbe addirittura raddoppiare con la conferma di Quarta Repubblica e la probabile sostituzione di Barbara Palombelli con Stasera Italia.