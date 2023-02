Ilary Blasi, la foto con la nuova fiamma

Ilary Blasi sembrerebbe aver già messo da parte il capitolo Francesco Totti e si sarebbe già messa insieme con qualcun’altro

Ilary Blasi sembra aver messo una pietra sopra sul matrimonio con Francesco Totti, finito ormai qualche mese fa, e potrebbe aver già trovato un nuovo amore. Se l’eterno ex capitano giallorosso ormai sono mesi che sta con Noemi Bocchi, Ilary avrebbe rivelato la sua nuova fiamma attraverso il proprio profilo Instagram.

Infatti, sulle storie della showgirl italiana è comparsa una foto fatta da un certo @bas.mupe in cui lei è ritratta sotto la fontana di Trevi. Una foto che lascia ben poco all’immaginazione e repostata dalla Blasi in poco tempo.

Chi è la nuova fiamma di Ilary Blasi?

La nuova fiamma di Ilary Blasi sarebbe Bastian Muller ed è un imprenditore tedesco che vive a Francoforte. È l’erede di una famiglia di costruttori, anche se non si sa con precisione il campo professionale in cui opera né dove sia avvenuto il primo incontro con Ilary Blasi. Per il momento i due stanno vivendo le prime emozioni della loro relazione, nata da pochi mesi.

Intanto, secondo fonti italiane, sarebbero accantonate le voci di crisi tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. L’ex capitano giallorosso, infatti, l’avrebbe già mostrata e tutto procederebbe a gonfie vele. Cosa differente per la questione tribunale con la sua ormai ex moglie, con i due che continuano a battibeccare per la separazione dei beni, con una situazione che risulta sempre più spinosa. Nessuno dei due vuole mollare un centimetro.