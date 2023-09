Ilary Blasi, la reazione di Totti nel vederla allo stadio: il racconto dell’amico

In occasione della partita tra Roma Primavera e il Frosinone, dove ha giocato anche Cristian Totti, sia Francesco che Ilary Blasi si sono ritrovati nello Stadio Tre Fontane a sostenere il ragazzo. Ma come ha reagito l’ex capitano della Roma alla vista dell’ex moglie? A raccontarlo è stato Alex Nuccetelli, amico intimo dell’ex calciatore.

COME HA REAGITO ALLA VISTA DELL’EX MOGLIE? – Durante la partita di Cristian, a far discutere è stato il video che ha visto protagonisti Francesco e la compagna Noemi Bocchi. Nel breve filmato in questione, divenuto virale in poco tempo, si vede la coppia scoprire la presenza della Blasi nello stadio attraverso le sue storie di Instagram.

In molti hanno criticato aspramente l’accaduto, in particolar modo la reazione della Bocchi. Dal canto suo, la conduttrice ha voluto lanciare qualche frecciatina ironica all’ex marito e alla sua attuale compagna. C’è chi, però, si è chiesto quale sia stata la reazione di Francesco. A rispondere a questa curiosità è stato Nuccetelli, recentemente intervistato dal portale TAG 24.

Ha difeso l’ex coppia, ammettendo di essere convinto che la Blasi non abbia voluto fare un dispetto all’ex marito e alla compagna, ma semplicemente di essere andata allo stadio per fare il tifo al figlio. Alex, infatti, ha così dichiarato: “Penso che una mamma abbia diritto di vedere il figlio esordire con il Frosinone. Ilary è sempre stata un’ottima mamma e Francesco un ottimo papà”.

Successivamente ha parlato dell’amico, rivelando: “La reazione che ha avuto lui nel vederla? Felice per i figli. Francesco non se l’è assolutamente presa. Lui tiene assolutamente prima di tutto ai figli, quindi se la mamma è presente lui ne è soltanto che felice”.