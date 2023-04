Ilary Blasi, la separazione con Francesco Totti: prima decisione del tribunale

Da quanto emerso nelle ultime ore, il tribunale avrebbe preso la prima decisione riguardo la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. È giusto specificare che si trova di una sentenza provvisoria, quindi è possibile che le cose cambino nel corso delle udienze.

PRIMA DECISIONE DEL TRIBUNALE – Dopo la prima udienza della separazione tra la conduttrice e l’ex capitano della Roma, tenutasi il 31 marzo, è stata emessa la prima decisione. Da come riportato dalle varie testate giornalistiche, la sentenza riguarda il mantenimento dei tre figli dell’oramai ex coppia e delle sorti della villa all’Eur.

Secondo quanto divulgato in queste ore, la villa rimarrà in possesso di Ilary Blasi. Attualmente la conduttrice, insieme ai figli Chanel, Cristian e Isabel, risiedono lì. Per quanto riguarda il mantenimento, invece, pare che il giudice abbia accolto la richiesta di Totti.

Il tribunale ha infatti deciso che, al momento, l’ex calciatore dovrà versare 12.500 euro di assegno di mantenimento per i 3 figli. Una cifra che si avvicina alle richieste fatte da Francesco, rispetto a quella richiesta dall’ex moglie. Molto probabilmente, quindi, questo sarà tema di discussione nelle prossime udienze.

Da quanto riportato da AdnKronos, il tribunale non ha ancora emesso alcuna decisione per quanto riguarda l’affidamento dei figli. Inoltre, non è stato accennato niente sull’assegno di mantenimento per la Blasi, questione non sollevata nemmeno dalla conduttrice.