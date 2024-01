Ilary Blasi, la smentita di Cristiano Iovino: “Con lei non c’è stato solo un caffè”

A distanza di qualche tempo dall’uscita di Unica, il documentario di Ilary Blasi in cui racconta la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, è intervenuto Cristiano Iovino. Noto come l’uomo del caffè di Milano, il personal trainer ha deciso di rompere il silenzio e di smentire la versione della conduttrice.

“Con lei non c’è stato solo un caffè” – Senza mai rivelare l’identità di Cristiano, Ilary ha parlato di lui nel suo documentario. La presentatrice, nel dettaglio, ha parlato di un semplice caffè preso con lui e di nient’altro. Dal canto suo, però, Iovino a Il Messaggero ha smentito la versione della Blasi, rivelando che tra loro due c’è stato altro.

Il personal trainer ha prima parlato di come ha conosciuto Ilary Blasi: “Le ho scritto io per primo commentando un suo selfie. Ci siamo dati un appuntamento per conoscerci di persona ad una mostra di Bansky in centro a Roma. C’era timore da entrambe le parti di essere visti e fotografati. Io non volevo finire al centro di un caso mediatico, per questo abbiamo deciso di incontrarci successivamente direttamente a casa mia e qualche volta in negozio dell’amica Alessia Solidani”.

Successivamente, Cristiano ha raccontato cosa c’è stato realmente tra lui e la conduttrice: “Mi propose di raggiungerla a New York. Era in America con la sorella mentre io avevo alcuni amici in città. Decisi però di non andare. Una storia tra di noi? Direi piuttosto ‘una frequentazione intima’. Stavamo insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Era la fine del 2021, prima che uscissero le foto di Totti e Noemi. Lei non parlava molto del suo matrimonio ma mi aveva fatto capire che era ai titoli di coda e che viveva da separata in casa”.

Il ragazzo ha poi parlato dei suoi buoni rapporti mantenuti con la Blasi, almeno fino all’uscita di Unica. Iovino, infatti, ha spiegato che non era affatto a conoscenza del documentario e del fatto che la donna avrebbe parlato di lui. Ha così ammesso: “La mia quotidianità e serenità è stata destabilizzata per diverse settimane”.