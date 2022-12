Ilary Blasi, la sua storia con Bastian Muller: parla dell’ex dell’imprenditore

Spesso nel mirino del gossip per via della fine del suo matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi ha un nuovo amore. La conduttrice è stata paparazzata insieme a Bastian Muller, uscendo per la prima volta allo scoperto dopo la separazione con l’ex capitano della Roma. A parlare della nuova frequentazione della donna è stata anche l’ex fidanzata dell’imprenditore tedesco, rivelando inaspettati retroscena.

L’EX DI BASTIAN – Solo poche settimane fa il settimanale Chi ha reso note in esclusiva gli scatti che mostrano la Blasi al fianco della sua nuova fiamma. I due sono poi volati a Saint Morizt, trascorrendo insieme il ponte dell’Immacolata. A distanza di poco tempo dall’ufficialità della nuova relazione di Ilary Blasi, a dire la sua è l’ex fidanzata di Muller.

A Novella 2000 Claudia Aquino, ex dell’imprenditore, ha ammesso di aver frequentato per un breve periodo l’uomo:

“Bastian ha 36 anni, in genere non gli piacciono le donne più grandi come Ilary, che ha 41 anni. Con lui si può parlare, gli è mancata la mamma, abbiamo avuto delle conversazioni intime e profonde”.

Secondo la versione di Claudia, questa frequentazione sarebbe giunta al capolinea da un giorno all’altro: “Mi diceva che sono al top, poi mi ha detto che ero fredda, ma era lui quello strano. Non ci siamo più sentiti e poi ho visto le foto con Ilary. Il primo week end che non abbiamo passato insieme lui era con lei”.