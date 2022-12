Fin dall’inaspettato annuncio della loro separazione, Ilary Blasi e Francesco Totti si sono trovati spesso nel mirino del gossip. Su tutto questo chiacchiericcio sull’ex coppia ne ha parlato Alessandro Cecchi Paone, rispondendo alla lettera di una lettrice del settimanale di Nuovo TV.

“Solo la loro intimità fa spettacolo” – Da essere una delle coppie più amate e invidiate d’Italia, Ilary e Francesco sono diventati i più chiacchierati degli ultimi mesi. A parlare di tale fenomeno è stato Cecchi Paone nella sua rubrica su Nuovo TV, dando un nuovo spunto di riflessione ai lettori.

Il tutto ha avuto inizio da una lettera di una lettrice del settimanale, in cui chiede al giornalista se è Noemi Bocchi, l’attuale fidanzata di Totti, l’amante di cui parlava l’ex capitano in una intervista al Corriere della sera. Se è impossibile rispondere a tale quesito, Cecchi Paone pone l’attenzione su un altro punto: il gossip sfrenato attorno all’ex coppia.

“Il problema è che il grande Totti non gioca a calcio e lei non conduce. Solo la loro intimità fa spettacolo”, ha così commentato il giornalista. Continuando con la sua riflessione, l’uomo fa notare come oramai non ci sia più niente di scandaloso spettacolarizzazione del privato delle celebrità.

Sebbene sia oramai chiaro che la fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco sia definitiva, la cronaca rosa non si arresta. Davanti alle loro nuove fiamme o ai loro screzi, passano in secondo piano la carriera sportiva di Totti e quella televisiva della donna.