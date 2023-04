A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione dell‘Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Il settimanale ha inoltre rivelato il cast ufficiale, i due opinionisti che affiancheranno la conduttrice e l’inviato di questa edizione. La Blasi ha inoltre parlato di Alvin, inviato del reality e caro amico della presentatrice.

“Abbiamo rischiato di litigare veramente” – Diverse settimane prima dall’inizio del programma, che andrà in onda lunedì 17 aprile, Ilary e Alvin sono finiti al centro dei rumors. Si era infatti vociferato che i due avessero litigato, voce poi smentita dai diretti interessati.

Durante l’intervista al settimanale, la conduttrice ha colto l’occasione per chiarire la situazione: “Giravano voci che avessimo litigato. Quindi un giorno Alvin mi chiama e mi informa che avrebbe messo una cosa sui social per scherzo. Io però mi annoiavo e ho pubblicato su Instagram una storia dove mostravo il suo numero di telefono. Lui ci è rimasto male e stavamo per litigare sul serio!”.

All’inviato, quindi, non è affatto andata giù l’idea di Ilary Blasi di condividere il suo numero di telefono: “Lui tra i due è il più preciso e permaloso, si infastidisce della mia “noncuranza”. Io adoro quando uno se la prende: è il momento in cui mi diverto di più. Però, chissà, magari quest’anno mi sorprende e non si arrabbia”.

NOVITÀ IN ARRIVO – Parlando della della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, la conduttrice ha spiegato come sarà strutturato il reality: “Ci saranno tre tribù composte una da soli uomini, l’altra da tutte donne e la terza da coppie. Ma non sappiamo altro sulle dinamiche del gioco, navighiamo a vista. Vediamo cosa accadrà una volta sbarcati in Honduras”.