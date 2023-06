Ilary Blasi, lunga confessione: “Partecipo allo show quasi come fossi uno spettatore”

Tra alti e bassi, anche questa edizione de L’Isola dei Famosi sta volgendo al termine. Ilary Blasi, conduttrice del programma, ha rilasciato una lunga intervista a TV Sorrisi e Canzoni e fatto il bilancio del reality.

Il suo ruolo di conduttrice

“Rispetto al primo anno c’è una differenza: quando presenti un programma del genere sei talmente piena di cose da ricordare che non riesci a capire bene le dinamiche del gioco. Non è come stare sul divano a guardare la tv. Adesso mi ricordo chi ha votato chi, anche se a volte mi perdo e faccio i miei strafalcioni, eh, ma fa parte della vita! Partecipo allo show quasi come fossi uno spettatore. Significa che mi sento a casa“ ha ammesso la Blasi parlando del suo ruolo di conduttrice, che spesso ha ricevuto parecchie critiche.

Alvin? Un caro amico

Nel corso di questa edizione sono circolate spesso voci su litigi con Alvin, storico inviato direttamente dall’Honduras. Tuttavia, Ilary Blasi ci ha tenuto particolarmente a spiegare la natura del suo rapporto con lui: “Con Alvin litigo, ma rispetto totale. Ci conosciamo da tanti anni. Siamo sempre stati amici e abbiamo una confidenza tale che ci mandiamo a quel paese senza problemi. Infatti all’inizio si pensava che litigassimo davvero (a volte lo facciamo), ma c’è stima e rispetto, ci vogliamo bene. Posso permettermi di dirgli tutto, anche cose pesanti“.

Enrico Papi e gli imprevisti

La Blasi ha parlato anche del ruolo di Enrico Papi nel programma: “A me divertono gli imprevisti. A me diverte che ognuno abbia il proprio carattere. Con le persone non ho difficoltà a socializzare, mi adatto alle situazioni e cerco di fare gruppo. Mi piace venire a lavoro, pure di lunedì”.

E ancora: “Enrico viene dal mondo del gossip e se accade qualcosa di inaspettato fatica a trattenersi, ma in modo divertente. Fossero quelli gli imprevisti! Enrico è una mina vagante, non sai mai cosa aspettarti, Vladi è ‘sul pezzo’ in modo incredibile, ha la battuta arguta. Tiene le fila di tutto, conosce le dinamiche della storia”. Infine, la conduttrice ha commentato l’ipotesi della Mediaset di tagliare il programma per bassi ascolti: “Non ci penso, per due mesi non penso a niente. Ha visto come cambiano velocemente le cose nella vita? Meglio non fare progetti“.