Ilary Blasi, malcontento dietro le quinte de L’Isola dei Famosi: ecco cosa sta succedendo

Ilary Blasi sarebbe furiosa per l'andamento generale del programma e ne risentirebbe anche la sua vita privata

Ilary Blasi non sembrerebbe soddisfatta dell’andamento de L’Isola dei Famosi, tra concorrenti peperini e ascolti non altissimi. La conduttrice, inoltre, pare che questo malcontento se lo porti a casa, generando crepe nel suo fresco rapporto con Bastian. Ecco cosa è accaduto.

Furia Blasi

Dagospia, noto per aver lanciato anche la notizia relativa a Totti e Noemi Bocchi, avrebbe lanciato l’ennesima bomba sulla vita privata di Ilary. Stando a quanto riportato dal portale, la conduttrice non sarebbe per nulla soddisfatta dell’andamento generale del programma: infatti, negli ultimi giorni, la donna ha dovuto sopportare il ritiro della coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, le accuse da parte dell’agente di Gian Maria Sainato contro Alvin e infine gli ascolti.

Su questi ultimi ci sarebbe da aprire un capitolo a parte. Gli ascolti non sono di certo un flop ma nemmeno altissimi, diciamo che arrivano alla sufficienza. Tuttavia, questa poca serenità a livello professionale starebbe inevitabilmente intaccando la vita privata della Blasi, da mesi impegnata con l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Scrive il portale diretto da Roberto D’Agostino: “Pare che Ilary Blasi sia particolarmente arrabbiata per l’andamento dell’Isola dei Famosi e dietro le quinte sarebbe intrattabile. Oltre i problemi personali si trova ora a dover combattere contro molti inconvenienti come le accuse di cui sopra e lo share veramente non da urlo. Ne risentirebbe anche la sua liason con il nuovo fidanzato Bastian”.

Le raccomandazioni di Pier Silvio Berlusconi dopo il caso del GFVip

Dopo i numerosi rimproveri e le squalifiche al GFVip, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di fare marcia indietro e farsi sentire di più. Il marito di Silvia Toffanin ha infatti richiesto che nei reality ci fosse meno trash e più educazione e secondo alcuni retroscena, pare che sia stata chiesta la stessa cosa a Ilary Blasi per L’Isola dei Famosi.