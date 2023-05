Ilary Blasi nuda in piscina? Arriva il post sui social – (FOTO)

Dopo il divorzio da Francesco Totti, la conduttrice dell’Isola dei Famosi è completamente rinata passando dall’essere molto riservata a sbandierare sui social la sua nuova relazione. Ilary Blasi, infatti, sta vivendo una vera e propria favola con il giovane Bastian Muller che le sta facendo rivivere una seconda giovinezza.

Dopo la cena romantica a lume di candela delle scorse settimane, la coppia è volata in Marocco per festeggiare in grande i 42 anni della conduttrice. Ilary e Bastian si sono immortalati in diverse esperienze che hanno attirato l’attenzione dei fan.

Prima di tutto la passeggiata a cammello nel deserto, con foto di rito ovviamente, che ha fatto sognare i follower sui social per la romantica atmosfera. A seguire, poi, uno scatto decisamente hot che vede come protagonista proprio la showgirl romana.

La Blasi, infatti, è apparsa sui social in una foto che la ritrae nella piscina del resort in cui alloggia completamente nuda. Un post decisamente provocatorio e in contrapposizione alla riservatezza scelta da Totti dopo i gossip che li hanno travolti.