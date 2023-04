Ilary Blasi, ospite da Verissimo domenica e al settimanale Chi dichiara: “Ho voglia di rimettermi in pista”

La storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti ormai è giunta definitivamente al capolinea scatenando una catena di gossip senza precedenti. Il divorzio della coppia più amata dello spettacolo è finito nella bocca di tutti agitando parecchio le acque. Dopo l’annuncio avvenuto mesi fa, ora la conduttrice è pronta per tornare in tv alla conduzione de L’Isola dei Famosi ma non solo.

Ilary Blasi a Verissimo

La conduttrice, in occasione del ritorno in Honduras, ha deciso di farsi intervistare dalla cara amica Silvia Toffanin a Verissimo. La conduttrice si racconterà a tutto tondo nella puntata che andrà in onda domenica 16 aprile su Canale 5. In molti si chiedono se Ilary deciderà di parlare e aprirsi anche sul suo divorzio.

Inoltre, la Blasi per la prima volta potrebbe menzionare la sua nuova storia d’amore con Bastian Muller, imprenditore tedesco che le ha rubato il cuore. In attesa di questa chiacchierata in tv, la conduttrice ha affidato al settimanale Chi la sua prima intervista dopo la fine del matrimonio con Totti.

Non ha mai fatto il nome dell’ex marito ma si è lasciata comunque sfuggire qualcosa: “Ho voglia di rimettermi in pista, è come se ci fosse un prima e un dopo. È un po’ come quando uno torna dall’Isola, io lo chiamo periodo di transizione”.

Parlando invece della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, la conduttrice si è detta curiosa: “Sono curiosa di vedere cosa succederà. L’Isola ti cambia, ti lascia qualche strascico e io lo so bene. I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista. Guai se resti fermo e se pensi di essere in un porto sicuro”.