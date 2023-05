Ilary Blasi sta vivendo la sua storia con l’imprenditore Bastian Muller serenamente e in pace, dopo mesi di battaglie con l’ex marito Francesco Totti. Sul web, infatti, sta circolando una notizia da prendere con le pinze poiché non confermata ma nemmeno smentita: la conduttrice potrebbe essere incinta.

Le segnalazioni

Tutto è iniziato a seguito di una foto di Ilary mano nella mano con il nuovo compagno. Negli scatti in questione, si intravede un pancino sospetto non necessariamente dovuto ad una gravidanza in corso, anche se i fan della conduttrice ci sperano molto. La segnalazione è arrivata a Deianira Marzano, esperta di gossip e influencer, la quale ha risposto con ironia: “Se vedessi la mia pancia oggi penseresti a due gemelli”.

Successivamente Deianira ha aggiunto: “Ormai vediamo pance ovunque”. Stando a quanto dichiarato dall’esperta di gossip, dunque, Ilary Blasi non sarebbe incinta ma al momento non ci sono conferme o smentite della questione.

Ad ogni modo, i fan più accaniti della conduttrice non hanno potuto fare a meno di sperare che la notizia fosse vera. Effettivamente, tra lei e Bastian le cose procedono molto bene pertanto non ci sarebbe nulla di strano in una gravidanza.

Anche Noemi Bocchi, nuova compagna di Totti, è finita al centro del gossip per un’ipotetica gravidanza smentita poi dai fatti. Non resta, dunque, che attendere chi delle due deciderà di allargare la famiglia prima.