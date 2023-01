Ilary Blasi, polemiche per le foto pubblicate sui social: “Svergognata”

Ilary Blasi attualmente si trova in vacanza con il suo nuovo compagno, l’imprenditore Bastian. I due sono volati in Thailandia e stanno rientrando proprio in queste ultime ore. L’ex moglie di Francesco Totti, però, sta collezionando parecchie critiche, o forse sarebbe meglio dire insulti, a causa di alcuni scatti pubblicati su Instagram.

Vacanze in Thailandia e critiche

Ilary si è concessa spesso delle vacanze dopo la separazione da Francesco Totti, questa volta però in buona compagnia. La presentatrice, infatti, è volata in Thailandia con il suo nuovo compagno, il quale si è prestato a farle foto mozzafiato e video da pubblicare sui social.

Molti follower, di fatti, hanno notato che da quando si è separata dal marito, la Blasi è diventata molto più attiva sui social, come se volesse dimostrare a qualcuno costantemente dove si trovi e il suo stato d’animo. Saranno frecciatine a Totti? Non ci è dato sapere; sta di fatto che al contrario, l’ex capitano della Roma è diventato più sfuggente.

Ilary, proprio per questa sua visibilità su Instagram, sta collezionando parecchi insulti da parte di chi non tollera più il suo comportamento. La donna, infatti, condivide spesso foto sexy, con lato B mostrato e pose sensuali.

Tanti i commenti negativi: “Svergognata”, “Non c’è più una foto dove non abbia il c*** di fuori”, “Un sedere così non è da mostrare”, “Prima era più naturale e più bella”, “Ti brucia? È questo quello che vuoi dire a Francesco?”. Insomma, gli utenti non sono stati molto clementi, ma qualcuno ha anche pensato di prendere le sue difese: “Ilary continua così… fagli vede al tuo ex cosa si è perso. Chi lascia la strada vecchia per quella nuova sa quello che lascia ma non sa quello che trova. Vedremo quanto dura, tu dagli tutta… Bellissima”.