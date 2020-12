Ilary Blasi sarà presto zia: la sorella Melory rivela il sesso del bambino

Melory Blasi, sorella di Ilary Blasi è in dolce attesa del primo figlio. Da qualche giorno, sorprendendo tutti i fan, la ragazza ha annunciato il sesso del bambino. Lo ha fatto tramite un famoso gioco molto diffuso in America chiamato ”gender reveal”.

IL VIDEO PUBBLICATO DA MELORY BLASI – La donna ha pubblicato un video nel quale lei e il marito, Tiziano Panicci, si sono mostrati mentre erano intenti a scoppiare un palloncino dal quale ne sono fuoriusciti altri di colore rosa. Da questo dettaglio si deduce che il nascituro sarà una splendida bambina! Non sono mancati i commenti e gli auguri da parte di amici, parenti e fan, che si sono congratulati con la coppia.

L’ANNUNCIO DELLA GRAVIDANZA DI MELORY BLASI – Melory Blasi non appartiene al mondo dello spettacolo e vive una vita normale al di fuori dei riflettori. La donna ha deciso di dare l’annuncio della sua gravidanza su Instagram, pubblicando una foto del suo bel pancione.

La foto avrà sicuramente commosso la coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti. Quest’ultimo non ha vissuto un buon anno a causa della scomparsa del padre, contagiato da Coronavirus, come tutta la sua famiglia. Non è la prima volta che Ilary Blasi diventa zia, infatti la sorella Silvia è già mamma di due bambini. Per vedere il video dell’annuncio di Melory clicca qui.