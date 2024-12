Ilary Blasi: sbarca su TikTok e il suo primo video diventa subito virale

Come molte sue colleghe del piccolo schermo, anche Ilary Blasi ha deciso di sbarcare su TikTok. Pubblicato il suo primo video, la conduttrice è presto divenuta virale sulla nota piattaforma.

SUBITO VIRALE – Molto attiva su Instagram, dove vanta ben 2,3 milioni di follower, la Blasi ha deciso di sbarcare anche su TikTok. Nota per la sua autoironia e solarità, Ilary ha deciso di pubblicare un video nel suo stile, conquistando subito il popolo della piattaforma cinese.

Ilary ha deciso di mostrarsi con indosso un maglione a collo alto, con poco trucco e con il suo immancabile sorriso. La conduttrice ha così esordito: “Io lo so che voi mi cercate perché volete che vi dica qualcosa. Ok, da oggi sono su TikTok. Voi direte ‘sti ca**i’ e avete ragione”.

La presentatrice ha subito precisato di non avere molta dimestichezza con questo social: “Allora, io non sono capace a usarlo quindi aiutatemi voi e scrivetemi cosa volete vedere. Vi posso far vedere cose zozze, cose simpatiche… Non lo so, scrivete”.

A non passare inosservata, inoltre, è stata la didascalia sotto a questo breve filmato: “Niente balletti (e niente cose zozze)”. Ovviamente il video è presto divenuto virale, collezionando in 21 ore 2,5 milioni di visualizzazioni e 87.500 follower. Tra i tanti commenti ricevuti, in molti chiedono a gran voce il suo ritorno in televisione.