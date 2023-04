Ilary Blasi, scivolone a luci rosse: “Non mi piacciono i normodotati”

La protagonista della prima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda ieri in prima serata, è stata Ilary Blasi. La conduttrice è finita al centro dell’attenzione non solo per le frecciatine all’ex marito Francesco Totti, ma anche per una gaffe a luci rosse.

“Non mi piacciono i normodotati” – Dopo poche ore dalla mezzanotte, la Blasi è stata protagonista di uno scivolone che ha scatenato le risate dei presenti in studio e del popolo del web. Il tutto è avvenuto mentre la donna era in collegamento con i naufraghi.

Nel corso della puntata, la conduttrice ha voluto spronare i concorrenti a far emergere il loro carattere. Ilary, ad un certo punto, ha così esordito: “L’ho detto anche in un’intervista. A me i normodotati non piacciono”.

Non appena si è resa conto della gaffe appena fatta, la presentatrice è scoppiata a ridere. Si è poi corretta: “Non i normodotati, i normotipo”. Ovviamente i due opinionisti, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, hanno colto l’occasione per prendere in giro Ilary Blasi.

Che questo suo scivolone possa arrivare al livello di quello a cui è incappata la conduttrice nella scorsa edizione? La donna, infatti, l’anno scorso nel presentare la Palapa, il luogo dove si è svolto il reality, ha così affermato: “Adesso è arrivato il momento di mostrarvi uno dei luoghi più solenni dell’Isola dei famosi. Vi faccio entrare tutti nella Patata”.