Ilary Blasi, scivolone sui social: il dettaglio che non è sfuggito ai follower

Costantemente al centro del gossip dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, recentemente Ilary Blasi è finita nel mirino dei social. L’ex Letterina, infatti, si è resa protagonista di uno scivolone su Instagram che non è passato inosservato agli occhi attenti degli utenti.

LO SCIVOLONE SUI SOCIAL – Come riportato dalla stessa conduttrice attraverso le sue IG Stories, si è concessa una piccola vacanza in Svizzera, a St Moritz. Molto attiva sui social, la donna ha voluto condividere con i fan gli spettacolari paesaggi innevati e l’hotel in cui trascorrerà il suo weekend svizzero.

Oltre ad essere un noto volto televisivo, Ilary è molto attiva sui social ed è quindi a tutti gli effetti un’influencer. Proprio per questo è normale che la Blasi stringa accordi con dei partner commerciali in cambio di visibilità. A dimostrarlo è stata la scritta #suppliedby (dicitura obbligatoria per legge per i contenuti sponsorizzati).

Nella IG Story in cui la conduttrice dell’Isola dei Famosi mostra la stanza in cui alloggerà, ai follower salta all’occhio un dettaglio passato inosservato alla donna. Ilary, infatti, non ha scritto solo “suppliedby”, compiendo una piccola gaffe. A stringere accordi commerciali con la Blasi è stato l’ente del turismo svizzero, che le ha fornito indicazioni su cosa scrivere nella sponsorizzazione.

La storia di Instagram incriminata mostra un frettoloso “copia e incolla” di alcune indicazioni fornite dall’ente: tra i tag e gli hashtag, c’è scritto in maiuscolo un “GEOTAG St. Moritz. Molto probabilmente Ilary Blasi avrebbe dovuto taggare la località che la ospita, ma, molto probabilmente per la fretta, ciò non è avvenuto.