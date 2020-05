Ilary Blasi, sconvolgente la somiglia con la madre: ma chi è mamma Daniela?

Una delle donne più amate della televisione italiana è sicuramente Ilary Blasi, nota conduttrice e moglie dell’ex capitano della Roma, divenuto oramai leggenda: Francesco Totti. Innegabile la bellezza dell’ex letterina che sembra aver ereditato da sua madre, ma chi è mamma Daniela?

CHI È DANIELA BLASI? – Sono stati tanti i vip che quest’anno, durante la festa della mamma, hanno inondato i social di tenere foto con allegate dolci e commoventi didascalie. Ilary non è stata da meno che il 10 maggio ha voluto condividere con i fan le foto di sua madre da giovane. È subito saltata agli occhi la bellezza della donna e, soprattutto, l’incredibile somiglianza con la figlia. Ma chi è Daniela Blasi?

Sebbene la figlia sia spesso al centro dei riflettori, la signora Blasi conduce una vita lontana dalla televisione. Sposata con Roberto Blasi, Daniela lavora come vigilessa. La coppia abita a Frontone e, oltre alla conduttrice, hanno altre due figlie: Silvia e Melory. Anche loro, come la madre, hanno deciso di condurre una vita lontana dalle luci della ribalta. Come la sorella Ilary, però, anche loro risiedono nel quartiere romano Eur.

La signora Totti non ha mai fatto mistero del forte legame con la sua famiglia. È proprio a mamma Daniela che l’ex letterina deve la sua carriera televisiva. La donna, infatti, ha sempre sostenuto la figlia, accompagnandola anche al suo primo provino.

L’INCREDIBILE SOMIGLIANZA – Ai tanti follower di Ilary Blasi non è passata inosservata la sconcertante somiglianza con mamma Daniela, soprattutto, lo sgurdo. Sono stati tanti i commenti sotto il post della Blasi, tutti che si complimentavano per la bellezza della madre e per la loro incredibile somiglianza: “Una diva del cinema”, “Che fascino, gli occhi sono identici”. Clicca qui per vedere una foto della madre.