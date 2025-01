Ilary Blasi, si lascia andare a grandi rilevazioni

Ilary Blasi, ex moglie di Francesco Totti, non smette di far parlare di sé. Ad un anno dall’esordio di “Unica”, torna sugli schermi con una nuova serie TV Netflix, “Ilary”.

Recentemente, l’ex velina di “Striscia La Notizia”, ha rilasciato un’intervista a BSTM podcast. L’ex conduttrice della Mediaset ha rivelato grandi segreti, mai emersi prima.

L’esperienza dei reality del “Grande Fratello” e dell'”Isola dei Famosi” l’ha accompagnata per tanti anni. Ad un certo punto, è arrivato l’addio. A tal proposito, le parole dell’ex conduttrice sono state: “Le Iene sono state una palestra e grazie a quella credo che poi sia arrivato il Grande Fratello Vip. Perché mi hanno scelta per il GF Vip? Ma che ne so, forse mancavo solo io, a un certo punto mi hanno chiamata. Avranno pensato che visto che il GF Vip era una novità, forse nella conduzione volevano qualcosa di nuovo, io magari ero una scommessa.”

Molto spontaneamente, con sorriso in volto, ha aggiunto: “Io sono arrivata incinta e me ne sono andata via incinta. Ero incinta di Isabel e ho lasciato. Poi ho partorito Isabel e sono tornata. Poi per un anno ho fatto in contemporanea, Grande Fratello Vip e Le Iene. Quindi, mi ricordo che facevo la diretta Grande Fratello Vip e la mattina dopo mi svegliavo, prendevo l’aereo e facevo la diretta delle Iene. E poi dopo l’ho lasciato. Come mai ho lasciato il GF L’Isola e Le Iene? Sai, io a un certo punto preferisco che sia io a dire basta, prima che mi mandano via. Quando credo che sia abbastanza sono io che lascio.”

Ilary ha definito sé stessa come un “disastro” in diretta. Ha descritto la sua conduzione, così: “Ma non è che ho uno stile, io faccio me stessa, anche nella vita sono così, quindi non è che c’è una tecnica. Cioè non mi sento mai conduttrice, io mi sento come se fossi sul divano e dico quello che mi viene, anche se poi devo mandare avanti comunque la baracca, però io non mi sento una conduttrice.”