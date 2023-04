Ilary Blasi, sparito un orologio dall’albergo: la segnalazione arrivata a Selvaggia Lucarelli

Ilary Blasi è tornata a bomba con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, lanciando non poche frecciatine sulla sua situazione personale con l’ex marito, Francesco Totti. Inoltre, la conduttrice pare stia vincendo, almeno per ora, una delle cause in Tribunale con l’ex Capitano della Roma. Tuttavia, Selvaggia Lucarelli, nota giornalista, ha divulgato sul suo profilo Twitter una segnalazione molto interessante.

Sparito un orologio dall’albergo

Selvaggia Lucarelli ha ricevuto nel corso delle ultime ore una segnalazione sulla conduttrice ed ex Letterina. Pare, infatti, che la Blasi stia alloggiando per due giorni a settimana in un noto hotel e che uno dei suoi orologi sia sparito dalla stanza. “Lavoro in un hotel in centro, in questo periodo per due giorni a settimana è ospite Ilary Blasi” ha esordito la persona in questione.

“Oggi dopo il servizio del pranzo è circolata la voce che ci fosse la polizia in struttura per un furto avvenuto in una camera. In pratica la Blasi ha dichiarato che dalla sua camera è stato sottratto un orologio lasciato sopra il mobile del bagno mentre lei era a Cologno per girare L’Isola dei Famosi. Non ho idea se veramente le sia stato sottratto o lei l’abbia dimenticato da qualche parte però ho riso molto pensando che il karma non perdona” ha concluso la persona.

Selvaggia Lucarelli ha pubblicato sul suo profilo Twitter questa storia, censurando il nome della persona che lavora nell’hotel. La giornalista ha aggiunto: “La saga degli orologi in casa Blasi continua” con tanto di faccina sorridente.

Nel frattempo, sui social non tutti hanno accolto il tweet della Lucarelli in modo positivo, accusandola di voler ricevere qualche like in più e accusando la persona che ha fatto la soffiata di non essere professionale.