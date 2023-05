Ilary Blasi, Stangata in tribunale: deve riconsegnare le chiavi

Continua la disputa in tribunale tra Ilary Blasi e Francesco Totti per il divorzio milionario. Dopo le prime sentenze che riguardavano presunti furti di una collezione di borse di lusso e Rolex, questa volta l’ex calciatore è pronto a sfrattare la famiglia della conduttrice dal centro sportivo della Longarina.

Insomma, una prima conquista per Francesco Totti, dopo aver ceduto la villa all’Eur alla conduttrice, che ha ottenuto l’ordinanza di sfratto per il centro sportivo della Longarina ormai da anni gestito dalla famiglia della showgirl.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, entro il 30 giugno la Blasi dovrà riconsegnare le chiavi all’ex marito in modo che il centro possa tornare in gestione del fratello di Francesco, Riccardo Totti.

La questione era stata portata in tribunale in seguito alla richiesta formale di Totti di rientrare in possesso del centro o di ricevere un affitto mensile. In seguito al ”no” ricevuto, l’ex giallorosso ha quindi ritenuto opportuno sottoporre la questione al giudice che “non ha ritenuto necessario aprire una vertenza per valutare se ci fossero o no le condizioni ma ha direttamente emesso l’ordinanza, accogliendo la richiesta del Capitano” spiega il Corsera.