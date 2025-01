Ilary Blasi, su un flop a Mediaset: “Nonostante lo share di me*da, ricordo il programma con affetto”

Ilary Blasi è una conduttrice amata dal pubblico soprattutto per la sua spontaneità, che la rende autentica e naturale. Nel corso della sua carriera, ha ottenuto numerosi successi, come le prime due edizioni del Grande Fratello Vip e Le Iene, ma non sono mancati anche alcuni programmi meno riusciti, tra cui uno che è diventato un vero e proprio flop, molto ricordato dai fan del trash: Star in The Star.

“Lo ricordo con affetto” – In di una recente intervista, Ilary ha rivelato come ha reagito agli ascolti di quella che definisce un’autentica “allucinazione collettiva”. Nel suo intervento nell’ultimo episodio del podcast Passa dal BSMT, condotto da Gianluca Gazzoli, la Blasi si è concessa una lunga riflessione sulla sua carriera.

Dopo una serie di esperimenti, ha trovato la sua giusta dimensione, arrivando a condurre programmi di grande successo. Tuttavia, non tutte le sue esperienze televisive sono state premiate. Tra i momenti più difficili, c’è stato proprio Star in The Star, che ha segnato un punto basso nella sua carriera.

Come riportato da Biccy.it, la presentatrice ha così parlato della sua esperienza nella trasmissione:

“Ma non è che ho uno stile, io faccio me stessa, anche nella vita sono così, quindi non è che c’è una tecnica. Cioè non mi sento mai conduttrice, io mi sento come se fossi sul divano e dico quello che mi viene, anche se poi devo mandare avanti comunque la baracca, però io non mi sento una conduttrice.

Che rapporto ho con lo share, se la mattina lo controllo? Ma va, no. Ma poi io ho preso pure tante cantonate. C’è un programma che io tra l’altro ricordo con grandissimo piacere, in cui mi sono divertita, che però ha fatto uno share di me**a. Però io lo ricordo sempre con molto affetto. Parlo di Star in the Star. Quando tu sperimenti cose nuove, ci puoi stare. Certo lo share serve e dà soddisfazione, ma non è che controllo. Mi ricordo con Star in the Star, non so, stavamo quasi all’11% di share, il giorno dopo sono arrivata lì ed erano tutti preoccupati. Io ho detto, ‘ao ma state tranquilli, avemo fatto gli zeppetti’. I zeppetti nella tombola sono l’11″.