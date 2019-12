Ilary Blasi, talento e bellezza fin da giovanissima

Ilary Blasi è tra le conduttrice televisive più acclamate dal pubblico italiano, non solo per il suo “savoir faire” ma anche per la sua bellezza e il suo talento.

LE FOTO – Malgrado si avvicini ai 40 anni, la conduttrice ha ancora dalla sua parte un’eleganza e un charme unico nel suo genere. Ma anche da giovanissima sapeva già ammaliare i suoi ammiratori con un corpo da capogiro. Lo si può notare in alcune foto on cui la si vede vestita come per concorrere ad un concorso di bellezza e insieme al futuro marito Francesco Totti. Per vedere le foto clicca qui.

LA CARRIERA – Ilary Blasi fa la sua entrata nel mondo dello spettacolo un passo alla volta. Prima con piccole parti in film come Da grande e David e David. Poi si accosta al mondo della TV ed è lì che riscuote i primi successi. Inizialmente in compagnia di Gerry Scotti nel programma Passaparola, e in seguito Che tempo che fa dove affianca stavolta Fabio Fazio. Giunge poi su Italia 1 e dirige, insieme al duo comico Luca e Paolo, Le Iene, fino al 2015. Infine, dopo un passaggio a Grande Fratello vip (che conduce per tre anni), approda nel programma Eurogames (remake di Giochi senza frontiere). Una carriera tanto variegata quanto interessante, una dimostrazione quindi anche del suo talento artistico.