Ilary Blasi-Totti, le foto della showgirl a 17 anni: scoppia la polemica

Sono giorni di fuoco per Ilary Blasi e Francesco Totti, costretti a prendere provvedimenti per una foto della figlia tredicenne apparsa sul settimanale Gente. La figlia della coppia, Chanel, ha solo 13 anni e viene mostrato il suo lato B sulla copertina del giornale di gossip. La notizia ha sollevato non poche polemiche, soprattutto per la mamma Ilary, la quale ha pubblicato un duro sfogo su Instagram sulla mercificazione del corpo femminile.

Tuttavia, stanno uscendo diversi scatti di Ilary Blasi all’età di 17 anni, all’inizio della sua carriera. Le foto sono molto simili a quelle pubblicate dal settimanale e la showgirl posa da modella con vera disinvoltura e naturalezza. Per questo motivo, soprattutto gli haters, si sono scagliati contro la famiglia Totti e sono stati accusati di incoerenza. PER VEDERE LE FOTO CLICCATE QUI.

LA POLEMICA IN CORSO – La maggior parte degli utenti sui social si è schierata dalla parte di Ilary e della piccola Chanel, alle prese con lo sviluppo e la conoscenza del proprio corpo. In molti hanno criticato la direttrice Monica Mosca per aver messo in copertina il lato B di una tredicenne, senza il consenso dei genitori.

“Ilary Blasi ha scelto di fare questo servizio, la figlia non ha scelto di apparire su quella copertina. Fine” si legge in un commento su Instagram. Non tutti, però, hanno preso le difese della showgirl, spesso criticata e accusata di non essere coerente per le scelte fatte a 17 anni e le foto che stanno girando in rete in questo momento.

LE PAROLE DI ILARY BLASI – “Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti” ha tuonato Ilary su Instagram attaccando il settimanale. E voi da che parte state?