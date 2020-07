Ilary Blasi, tra gli scaffali in costume e micro shorts: spunta il commento di Totti

A rendere ancora più caldo questo mese di luglio è una delle recenti foto che Ilary Blasi ha postato sul suo profilo Instagram. La conduttrice ha voluto mostrarsi in tenuta estiva, venendo sommersa dai complimenti. Immancabile, inoltre, il commento del marito Francesco Totti.

LA SPESA DI LUSSO – Dopo mesi in cui tutti si sono ritrovati a dover rimanere in quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus, in molti sono partiti per le tanto agognate vacanze. Tra le tante famiglie che non hanno rinunciato a qualche giorno di mare, c’è anche la famiglia Totti-Blasi che ha voluto condividere qualche loro momento di quotidianità con i fan. Inoltre, ad essere social non sono solo Francesco e Ilary, ma anche la secondogenita Chanel, famosa per i tanti video che condivide su TikTok. Oltre a Chanel, la coppia ha altri due figli: Christian, il primogenito, e Isabel, la terza.

La famiglia ha quindi deciso di trascorrere qualche giorno sulle spiagge di Sabaudia, una delle mete molto gettonate da loro. Entrata nel tipico look da spiaggia, Ilary ha voluto immortalare un suo momento di quotidianità: la spesa. Ha infatti condiviso una foto in cui appare in posa, tra gli scaffali e con indosso un costume intero e i micro shorts. Neanche in quest’occasione, però, la donna ha rinunciato ad un look cool e di lusso.

Il costume che l’ex iena indossa nello scatto è un capo griffato, da come riporta Donna Fanpage, si tratterebbe di un Fendi. Si tratta di un modello interno, sgambato econ un maxi scollo sulla schiena, i contorni in bianco e l’iconica doppia F su tutta l’invidiabile silhouette. Sul sito del marchio, il costume è prezzato 395 euro.

IL COMMENTO DI TOTTI – Nonostante Ilary Blasi e Francesco Totti stiano insieme da anni, si mostrano sempre affiatati e innamoratissimi. Anche in questo frangente, l’ex capitano della Roma ha voluto commentare scherzosamente la foto della moglie. Tra i commenti sotto al post, infatti, spicca “La Nutella, ricordati”, scritto da Francesco.