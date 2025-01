Ilary Blasi: tutta la verità sul rapporto con la Toffanin e l’invito a cena a Totti

Ilary Blasi torna sugli schermi con la docuserie Ilary, disponibile su Netflix dal 9 gennaio. Questo nuovo progetto segue la scia del precedente Unica, che aveva raccontato la separazione dall’ex marito Francesco Totti, e offre uno spaccato più intimo e personale della conduttrice.

Le telecamere la seguono nelle sue quotidiane attività, dalle cene nella sua villa all’Eur agli incontri con le amiche e le sorelle Silvia e Melory, fino ai viaggi in Giappone e alle esperienze estreme, come il paracadutismo. Non mancano i momenti più privati, come il suo rapporto con il compagno Bastian, e il continuo confronto con la separazione.

L’INVITO A CENA A TOTTI – In una lunga intervista rilasciata a La Repubblica in occasione del lancio del docu-film, Ilary ha parlato senza filtri della separazione con Francesco Totti, descrivendo quel periodo come una “seconda chance” nella sua vita: “La separazione non è una cosa bella, ma l’ho vissuta come una seconda chance. Nei momenti più difficili devi essere realista, le cose veramente brutte nella vita sono altre”.

Nonostante la dolorosa rottura, il suo pensiero va soprattutto ai figli: “Il rammarico è nei confronti dei miei figli. Non vengo da una famiglia di separati, i miei stanno insieme da una vita, ho avuto un bell’esempio”.

Nel suo libro Che Stupida, Ilary aveva evocato una cena con Totti, chiedendogli: “Verrai?”. Ma l’ex capitano della Roma non ha mai risposto. “La speranza è l’ultima a morire, sarebbe carino”, ha commentato con un sorriso.

IL RAPPORTO CON I FIGLI E CON BASTIAN – Il suo carattere pragmatico emerge anche nelle piccole cose, come nel modo in cui dimostra affetto, in particolare verso i figli: “Non sono il tipo da abbracci e coccole, ma dimostro il mio amore con l’esserci e organizzando. Con Isabel, la più piccola, mi lascio andare di più”.

Riguardo al suo attuale compagno, Bastian, Ilary ammette che le differenze caratteriali sono evidenti, ma non sono mai un ostacolo: “Lui è romantico, più fisico, il contrario di me. Ha capito come sono fatta e mi accetta”. Nonostante i cambiamenti, la conduttrice mantiene una visione positiva della vita, affrontando con ironia anche il passare del tempo: “Me rode er c**o. La possiamo condi’ come ce pare, ad aprile compirò 44 anni, metà della vita è andata”.

L’AMICIZIA CON LA TOFFANIN E IL RITORNO IN TV – Il ritorno di Ilary in TV, dopo un periodo di riflessione, resta un’incognita. “Non sono bulimica di televisione, spesso dico no. Mi devo appassionare al progetto”, ha dichiarato. La conduttrice non esclude, però, nuove sfide, magari nel cinema, nonostante il suo percorso televisivo, iniziato da giovanissima, sia ormai consolidato.

Nonostante la sua assenza dal piccolo schermo, voci di un presunto conflitto con Silvia Toffanin, sua amica e moglie di Pier Silvio Berlusconi, sono state smentite con un sorriso: “Sta cosa mi fa così ridere. Silvia scherza: ‘Quindi ci siamo separate?’. Ci sentiamo sempre e non parliamo mai di lavoro”.