Ilary Blasi, tutta una farsa con Bastian? Arrivano le segnalazioni

La storia di Ilary Blasi sta subendo attacchi su ogni fronte: in queste ultime ore si è diffusa la notizia secondo la quale sarebbe fake

Da quando Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la separazione, la loro vita privata è sulla bocca di tutti. Sui giornali e siti di gossip online non si parla di altro: la causa in Tribunale, i figli e le rispettive storie d’amore nate a ridosso del divorzio. Insomma, i due ormai non hanno più segreti.

La storia d’amore di Ilary Blasi: realtà o finzione?

Tra poco su Canale 5 andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip che lascerà il posto a L’Isola dei Famosi, condotto nuovamente dalla Blasi. Per questo motivo, il suo nome sta circolando sul web più spesso ultimamente ed è quasi impossibile non nominare il suo amore Bastian Muller.

I due hanno iniziato a frequentarsi mesi fa in gran segreto fino a quando non sono finiti sulle copertine dei giornali e, lentamente, hanno iniziato a pubblicare contenuti insieme sui social. Di lui non si sa molto, solo che è un imprenditore tedesco. Tuttavia, la Blasi sembrerebbe sinceramente innamorata di lui.

La coppia condivide sui social momenti di vita insieme: pranzi, cene, passeggiate e viaggi. Sembrerebbe, inoltre, che l’uomo sia quasi sempre qui in Italia, motivo per il quale in molti hanno pensato ad una futura convivenza. Ma è tutto oro quello che luccica?

Deianira Marzano, influencer ed esperta di gossip, ha rilanciato sul suo profilo Instagram delle foto di Ilary e Bastian al concerto dei Maneskin mentre ballano e si divertono. Qualcuno le ha commentato: “Molti dicono che è una copertura”. Deianira ha colto la palla al balzo chiedendo ai suoi follower: “Ilary e Bastian una copertura? Gira voce da molti mesi… voi che dite?”.