Ilary Blasi, vacanza amara in Brasile: la delusione di una fan

Ilary Blasi è in Brasile con il suo nuovo compagno ma in queste ore sta facendo il giro del web lo sfogo di una fan delusa

Vacanze amare per Ilary Blasi. La conduttrice si trova attualmente in Brasile in compagnia del suo nuovo fidanzato, l’imprenditore tedesco Bastian Muller. A grande sorpresa, la donna ha pubblicato tanti momenti di quotidianità ma anche l’incontro ravvicinato con una balena. Tuttavia, sotto i post relativi alla vacanza, una fan delusa ha deciso di raccontare la sua esperienza.

Fan delusa: “Non molto elegante”

Tra i commenti sotto l’ultima foto, Ilary Blasi ha ricevuto una critica non indifferente che sta facendo il giro del web. Pare, infatti, che una fan si sia lamentata del suo atteggiamento a seguito dell’incontro avvenuto proprio in Brasile. Di seguito vi lasciamo il suo commento da cui traspare la sua delusione:

“Buonasera volevo far presente che al momento dello scatto della foto eravamo lì e ti abbiamo riconosciuta, ci avrebbe fatto piacere avvicinarci e salutarti, ma il tuo labiale (non molto elegante) ci ha fatto capire che non era il caso e ci siamo allontanati. Ricordo che un personaggio pubblico è pubblico perché la gente lo ha fatto diventare tale, a volte per le capacità artistiche o professionali che riveste a volte senza un perché! Sono rimasta delusa non è mio intento denigrare o offendere nessuno”.

Al momento, la conduttrice non ha risposto al messaggio in questione ma la fan ha totalizzato 191 commenti. I follower, infatti, si sono divisi prevalentemente in due gruppi: chi ritiene che sia inconcepibile non scattare una foto e chi, invece, rivendica il diritto dei vip a godersi alcune ore di normalità, senza necessariamente essere fermati da tutti.

Qualcuno, inoltre, ha fatto presente di aver incontrato varie volte Ilary Blasi e che quest’ultima si sia sempre mostrata gentile e disponibile. Forse dovremmo imparare che anche i vip sono esseri umani e pertanto capitano giornate no? A questo punto non ci resta che attendere la replica della conduttrice, se ci sarà.