Ilary Blasi, vacanza in solitaria: anche lei fuori da Mediaset?

Dopo aver condotto l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi si è concessa del meritato riposo. La conduttrice ha deciso di volare a Rio de Janeiro, in Brasile. Si tratta di un viaggio in solitaria, dato che i suoi figli, Chanel, Cristian e Isabel sono in America con papà Francesco Totti e la sua fidanzata Noemi Bocchi.

E mentre la Blasi si gode la vacanza, apparentemente senza il suo Bastian, da giorni si vocifera che Ilary rischia la conduzione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Come Barbara D’Urso, anche l’ex moglie di Francesco Totti potrebbe lasciare Mediaset?

UN ALTRO ADDIO A MEDIASET? – C’è tanta attesa e impazienza per la rivelazione dei palinsesti di Mediaset, che verranno resi noti mercoledì alle 12. Attualmente è certo l’addio da parte di Barbara D’Urso, che dopo ben 15 edizioni non sarà più al timone della conduzione di Pomeriggio 5.

Sebbene non sia ancora certo, pare che la stessa sorte possa toccare anche a Ilary Blasi. Da settimane, infatti, si vocifera che la donna potrebbe non condurre la prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Voci di corridoio parlerebbero di una certa insoddisfazione da parte di Pier Silvio Berlusconi per la scelta della conduttrice dei naufraghi di quest’anno.

Come già detto, però, di tratta di rumors e come tali vanno presi con le pinze. Non resta altro, quindi, che la pubblicazione dei palinsesti di Mediaset per scoprire quali saranno i cambiamenti che ha in mente di fare Pier Silvio.