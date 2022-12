Ilic, no dell’Hellas Verona al Napoli per il prestito

Il Napoli avrebbe fatto un tentativo per Ilic dell’Hellas Verona, con un secco no da parte degli scaligeri. Il giocatore parte solo a cifre alte

L’Hellas Verona sembra intenzionato a cedere Ilic, ma solo alle sue condizioni. Il calciatore piace, e non poco, a tante squadre di Serie A con il Napoli che avrebbe già fatto un tentativo per lui. Il calciatore serbo è uno dei cardini della squadra gialloblù, che però non sta vivendo un ottimo periodo.

I partenopei avrebbero chiesto il prestito per il giocatore, con un secco no da parte dell’Hellas Verona. Il giocatore parte solo per cifre alte, con il prestito che non è contemplato. Si parla soltanto di un addio a titolo definitivo, che potrebbe concretizzarsi anche nel mese di gennaio.

Cifre elevate

La richiesta dell’Hellas Verona sarebbe di circa 25 milioni di euro, a fronte di una concorrenza abbastanza agguerrita. Il giocatore sarebbe per il Napoli il sostituto, numericamente parlando, del partente Diego Demme. Sul tedesco di origini italiane ci sono Monza, Salernitana e Valencia con ben poca chiarezza su quale possa essere il suo futuro.

Su Ilic ci sarebbero anche la Lazio di Maurizio Sarri e la Juventus di Massimiliano Allegri, anche se il Napoli sembra essere quella che vorrebbe fare la voce grossa. Per ora sarebbero solo voci, ma intanto il calciatore si gode le vacanze dopo essere stato eliminato da Brasile e Svizzera al Mondiale in Qatar. Nella manifestazione con la nazionale serba ha collezionato una sola presenza, vedendo il campo per circa 33 minuti.