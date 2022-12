Ilic se parte Demme? Le dichiarazioni di Venerato

Secondo le ultime indiscrezioni Diego Demme, centrocampista classe 1991 arrivato a Napoli per 12 milioni nel gennaio 2020 sarebbe ad un passo dal dire addio in quanto non riesce a trovare il proprio spazio nella rosa attuale.

Nel mirino degli azzurri, se Demme dovesse realmente lasciare la maglia azzurra, sembra essere entrato Ilic del Verona. Il serbo è molto giovane ed ha ampi margini di crescita e potrebbe realmente rappresentare la scelta migliore per De Laurentiis per non lasciare scoperto il centrocampo.

A non essere d’accordo, però, è l’esperto di mercato Ciro Venerato che, ai microfoni di 1 Football Club, ha dichiarato: “Ilic è stato valutato ma non è ritenuto adatto per il gioco del Napoli. Resta solo un rumor di mercato! Se dovesse vincere lo scudetto la squadra diventerebbe un top club e di conseguenza non potrebbe ingaggiare ragazzini“.

Il giornalista, poi, ha parlato dell’affare Kessié: “Kessié è una questione economica. E’ sempre stato apprezzato dal ds Giuntoli ma guadagna 6,5 milioni di euro a stagione. L’agente ha fatto capire l’intenzione di scendere a 4 ma il Napoli potrebbe arrivare a 3, bonus inclusi. Non è un affare fattibile ma resta l’assoluto gradimento tecnico per il giocatore“.