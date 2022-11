Iling chiede garanzie, rischio partenza?

Iling e la Juventus stanno cercando di rinnovare il contratto. La volontà dei bianconeri è quella di continuare insieme, ma il calciatore vuole più garanzie

La Juventus ha per le mani uno dei calciatori che potrebbe condizionare l’intero movimento calcistico europeo e non solo nella prossima decade. Samuel Iling è un talento puro e cristallino, che i bianconeri non devono lasciarsi scappare.

L’inglese è stimatissimo ovunque, con la Juventus che starebbe cercando di blindarlo con un rinnovo di contratto che al momento appare difficilissimo. Il giocatore starebbe facendo pressione affinchè i bianconeri possano dargli maggiori garanzie per il futuro.

Il giocatore vuole stare in campo

Ogni giovane ha bisogno di giocare, così come anche vorrebbe Samuel Iling. Tra Serie C e Serie A sta collezionando un buon bottino di presenze, ma se la Juventus vuole preservare il suo cartellino dovrà fare ben di più. Il calciatore vuole garantirsi un futuro in bianconero, con una possibilità di giocare anche nella rosa titolare.

Vuole le sue chances, ma in caso ci sono varie squadre tedesche pronte a fare di tutto pur di averlo. Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Eintracht Francoforte sembrano pronte a darsi da fare per poterlo avere. I gialloneri, soprattutto, starebbero puntando il colpo. Questo sarebbe l’ennesimo giovane talento inglese a passare per Dortmund, dopo Sancho e, ora, Bellingham. Tanto talento, con la squadra tedesca che ci vede bene quando si tratta di calciatori giovani. Iling per ora ha in testa solo la permanenza alla Juventus, ma vuole maggiori garanzie sul suo futuro.