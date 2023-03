Illing-Jr, il Chelsea potrebbe riprovarci

Il club londinese è ancora attivo sul mercato dei trasferimenti per rafforzare la squadra di Graham Potter. L’attenzione è ora rivolta a Samuel Iling-Junior, che ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2025

Il Chelsea continua a lavorare alla progettazione e alla ristrutturazione del progetto di Graham Potter, che alterna luci e ombre in panchina. In una dinamica piuttosto irregolare in Premier League, il due volte vincitore della Champions League è fiducioso di avere un impatto nel Vecchio Continente.

Infatti, è stato sorteggiato contro il Real Madrid nei quarti di finale della Champions League europea. In termini di mercato, lo Stamford Bridge è sulle tracce di un gioiello della Juventus. Ci riferiamo a Samuel Iling-Junior, un’ala che ha prolungato il suo contratto con i bianconeri fino al 2025.

Samuel Iling-Junior nel mirino della Premier League

Come riportato da 90min, i Blues potrebbero puntare direttamente su questo promettente attaccante. Tuttavia, almeno per ora, sembra che Iling-Junior abbia intenzione di affermarsi con la squadra piemontese. La Juve ha subito una battuta d’arresto in Serie A a causa del “Caso Plusvalenza”.

Un trasferimento anche potenzialmente legato a due big della Bundesliga: Bayern Monaco e Borussia Dortmund, questo diamante grezzo è fiducioso di sfondare nel sistema di Massimiliano Allegri. La Vecchia Signora è in vantaggio, anche se il Chelsea cercherà sicuramente di gestire l’arrivo di Iling-Junior a Londra. La Juventus non sembra intenzionata, però, a cedere il calciatore e farà di tutto per trattenerlo. I bianconeri vogliono tornare a vincere e sembra ci sia la volontà di tenere i migliori soltanto.