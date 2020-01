Immobile preso di mira sui social: la moglie Jessica non si trattiene e risponde a tono

Ieri è stato un brutto giorno per lo sport. Hanno infatti perso la vita in un incidente in elicottero Kobe Bryant, cestista NBA, la figlia e altre persone. Stavano tutti raggiungendo in elicottero la città di Los Angeles. A un giorno di distanza da questa tragedia, c’è chi fa battute sull’accaduto sui social.

In particolare, è stato preso di mira il bomber della Lazio e della nazionale italiana, Ciro Immobile. Un utente gli ha infatti “dedicato” una ig story, scrivendo: “Ma Immobile ce l’ha l’elicottero?”. Una storia che ha mandato su tutte le furie la moglie dell’attuale capocannoniere di serie A, Jessica Melena.

La ragazza ha prima ripostato quella storia, commentando “Povertà d’animo”. Ne ha fatta poi un’altra dove ha scritto quanto segue: “Ma dico io dopo una tragedia del genere.. come si possono scrivere certe cose.. per carità nessuno può piacere a tutti, ma ci sono modi e modi.. qui si parla di ignoranza, cattiveria, qui si tratta di essere mostri! Io ho paura di queste persone.. mi fanno pena e tristezza.. ma non state bene per nulla! Ogni giorno che passa rimangono sempre più senza parole!”. Di seguito gli screenshot delle ig story di Jessica: