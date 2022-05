Impresa edile Cagliari | Tecno B Group

Da molti conosciuta come Tecno B Group, quest’impresa edile è leader nel settore delle costruzioni in Sardegna e, con la sua esperienza ultraventennale, può vantare il completamento di centinaia di progetti sparsi per tutta la regione. Ma da dove nasce questa realtà di grande successo?

La Tecno B Group è stata fondata dai fratelli Locci Valerio e Alessio, due imprenditori molto carismatici, giovani e orientati all’innovazione nel settore delle costruzioni.

Nell’intervista di oggi è proprio Alessio Locci in prima persona a parlarci di come la Tecno B Group abbia riscosso tanto successo nella sua Cagliari:

“Il segreto del nostro successo sono le persone che compongono la nostra organizzazione” comincia Alessio, “abbiamo puntato a formare un team di persone esperte e dinamiche, altamente professionali nel settore edile.” continua.

All’interno della nostra Impresa, considerata punto di convergenza di intelligenze e nuove tecnologie sempre finalizzate al buon andamento del prodotto edile in genere, sono ben impressi ed irremovibili tutti i principi generali del buon lavoro a regola d’arte con il rigoroso rispetto delle Leggi della Sicurezza sul Lavoro ed il fondamentale rispetto di tutti, ed in particolare di Clienti, Fornitori, Dipendenti e Collaboratori.

Ci occupiamo di edilizia generale e di nuove costruzioni da oltre 25 anni. Abbiamo eseguito lavori edili di ogni genere, di vari livelli, e dei quali riportiamo sul nostro sito web www.technobuildingsgroup.it riferimenti ed immagini.

Ci hai parlato di innovazione e nuove tecnologie, hai qualche esempio di costruzione che rispecchia questo vostro orientamento?

“Quando parlo di innovazione intendo cose di questo genere (mostra foto sul cellulare) stiamo investendo molto per andare in questa direzione, ben oltre la classica struttura a cui i Cagliaritani sono abituati. Non si parla solo di edifici in classe A+, bensì di innovazione, tecnologia. Costruiamo infrastrutture che lasciano spazio anche a possibili integrazioni di impianti domotici.”

Puoi dirci qualcosa in più su come vi siete differenziati rispetto alla forte concorrenza presente a Cagliari?

Ci sono diversi punti che ci hanno permesso di eccellere:

Vantiamo una grande esperienza e professionalità nella posa dei materiali e nelle loro scelta, abbiamo una grande conoscenza della materia ed esperienza nella risoluzione di ogni tipo di problema.

Siamo specializzati nella realizzazione di nuove costruzioni complete di tutto, quindi chiavi in mano, nelle ristrutturazioni e restauri, nelle costruzioni industriali di ogni tipologia e grandezza, nella realizzazione di strade complete di urbanizzazione, ponti e quant’altro.

Siamo anche specializzati in opere di restauri archeologici, di Chiese e similari.

Vantiamo anche particolare esperienza nella realizzazione di strutture in Cemento Armato di qualsivoglia forma e natura, compresi tetti in legno di ogni articolazione e dimensione.

vantiamo notevole esperienza nella cura degli interni, nelle lavorazioni in cartongesso e pitture di ogni genere, nella realizzazione di interni su progettazione; quindi, valutiamo e siamo idonei a realizzare singolarmente od in blocco tutte le tipologie di lavorazioni edili, essendo rigorosi nelle tempistiche e nel rispetto della qualità del lavoro a regola d’arte.

“Insomma”, conclude l’imprenditore Locci, “nel nostro settore offriamo servizi a 360 gradi per davvero tutte le tipologie di intervento”.

“Per restare aggiornati sugli sviluppi e sulle nostre future proposte di vendita, visitate il nostro sito web o seguiteci sui social” così si congeda il co-fondatore della Tecno B Group.