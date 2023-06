In arrivo “Break”, il rivoluzionario spazio per Hair Stylist e Wellness di Vincenzo Perna: l’avanguardia arriva a San Sebastiano al Vesuvio

Il famoso hair-stylist italiano introduce un concept innovativo che promette di trasformare il mondo della cura dei capelli e del corpo sia per uomini che per donne

Bisogna prepararsi a lasciarsi alle spalle il concetto tradizionale di barbiere o parrucchiere di quartiere. È in programma a breve l’apertura di “Break”, il centro innovativo di Vincenzo Perna a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. Quest’ambizioso progetto in rampa di lancio nel paese vesuviano introdurrà un concept totalmente nuovo in Italia, che offrirà un’esperienza di bellezza e cura dei capelli e del corpo all’avanguardia e un trattamento a 360 gradi dall’ingresso all’uscita dal salone.

Vincenzo Perna, noto come uno degli hair-stylist più talentuosi e rinomati del paese, ha deciso, arrivato ai 32 anni, di trasmutare il suo know-how e la sua passione per l’arte del taglio dei capelli nell’apertura di quello che non sarà un semplice salone di hair stylist, né un parrucchiere né un barbiere, ma una vera e propria rivoluzione del settore, con aperitivo di benvenuto, stanze segrete e shampoo-letto per un’esperienza extra sensoriale.

Una delle caratteristiche più distintive di Break sarà l’attenzione dedicata al design e al benessere. L’ambiente interno è studiato per creare un’atmosfera rilassante, con un tocco di eleganza contemporanea. I clienti saranno accolti in un environment di comfort e raffinatezza, mentre riceveranno trattamenti personalizzati e consulenze professionali.

Ma ciò che lo rende davvero è la sua offerta di servizi innovativi. Oltre ai tagli di capelli personalizzati, “Break” offrirà trattamenti di make-up, nails e trattamenti per viso e corpo. Il nome del nuovo locale si mette sulla scia del suo motto #rompiglischemi e permetterà di mettere a frutto l’esperienza maturata in 15 anni Napoli, Londra e Milano, in cui Perna ha collaborato con brand del calibro di Bikkembergs, Tom Ford, Trussardi, Alberta Ferretti, Rolling Stones e tagliato i capelli a Dj come Joseph Capriati, attori, modelle e calciatori.

All’interno di questo nuovo spazio, come già anticipato, ci saranno due “secret room” con postazioni privè e cocktail bar ispirati ai vecchi speakeasy newyorkesi, accessibili secondo regole prestabilite e difficili da trovare. Inoltre ci sarà un’area dedicata allo shampoo-letto in cui si effettueranno rituali, massaggi cervicali e trattamenti specifici mentre si è comodamente distesi.

Infine, questo nuovo format prevede anche un’Academy in cui verrà presentato un progetto di education dedicato ai capelli e al make-up e verranno ospitati stilisti internazionali per masterclass e seminari dedicati.

L’apertura di “Break” di Vincenzo Perna a San Sebastiano al Vesuvio è un evento molto atteso nella comunità locale. L’arrivo di questo concept innovativo è un segnale di progresso e modernità, che offrirà a uomini e donne un luogo unico in cui poter valorizzare la propria immagine e riscoprire il piacere della cura personale grazie a un team altamente qualificato.

Non resta che attendere con impazienza l’inaugurazione di questo rivoluzionario Salone e sperimentare di persona la fusione di tradizione e innovazione che caratterizza il lavoro di Vincenzo Perna. Preparatevi a vivere un’esperienza di bellezza senza precedenti a San Sebastiano al Vesuvio.