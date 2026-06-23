In arrivo il primo “regalo” per Allegri: il Napoli prepara il primo acquisto

Il Napoli continua a spingere con decisione per Mario Gila, difensore della Lazio considerato una delle priorità assolute per rafforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito dal giornalista Fabrizio Romano, nelle prossime ore potrebbero emergere sviluppi importanti su una trattativa che vede il club azzurro sempre più fiducioso di poter raggiungere un accordo e far diventare così lo spagnolo il primo rinforzo da regalare a Massimiliano Allegri.

La società partenopea ha intensificato i contatti con la Lazio, mettendo sul tavolo una proposta complessiva che supera i 15 milioni di euro tra parte fissa e possibili contropartite tecniche. Una cifra significativa, soprattutto considerando che il contratto del difensore spagnolo è destinato a scadere tra un anno. Proprio questo aspetto rappresenta uno dei principali argomenti utilizzati dal Napoli nel corso delle trattative.

Il club guidato da Aurelio De Laurentiis sa infatti che, senza rinnovo, tra pochi mesi potrebbe trattare direttamente con il giocatore per un trasferimento a parametro zero. Tuttavia, la volontà della dirigenza è quella di portare Gila in azzurro già durante questa sessione di mercato. Una richiesta condivisa sia da Massimiliano Allegri che dal direttore sportivo Giovanni Manna, convinti delle qualità del centrale spagnolo.

Da tempo il Napoli avrebbe già ottenuto il gradimento del calciatore e starebbe valutando l’inserimento di alcune contropartite per facilitare l’intesa con la Lazio. Tra i nomi emersi figurano Rafa Marin e altri elementi che non vengono considerati imprescindibili all’interno del progetto tecnico. La posizione del difensore spagnolo resta comunque da definire nelle prossime settimane.

I contatti tra le parti proseguono senza sosta e il Napoli continua a considerare Gila il principale obiettivo per la difesa. Parallelamente, la società sta lavorando anche sulle altre esigenze della rosa, dal terzino destro alla situazione portieri, con Manna, Allegri e De Laurentiis già pienamente operativi per costruire una squadra competitiva.