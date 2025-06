In attesa di Marianucci, c’è un altro calciatore dell’Empoli proposto al Napoli

La campagna di rafforzamento estivo del Napoli si è brillantemente aperta con l’innesto di Kevin De Bruyne dal Manchester City. L’acquisto della stella belga unitamente alla conferma di Antonio Conte come allenatore anche per la prossima stagione hanno contribuito ad accendere maggiormente i tifosi napoletani a poche settimane dalla conquista del quarto scudetto. A partire da settembre, la squadra di De Laurentiis sarà nuovamente impegnata anche in Champions League, ragion per la quale il mercato estivo diventa fondamentale.

Uno dei colpi praticamente in chiusura di cui si parla da mesi è quello di Luca Marianucci, difensore dell’Empoli che arriverà per una cifra vicina ai 9 milioni di euro. Rafforzare la retroguardia l’obiettivo principale di quella che è già stata la miglior difesa della Serie A. Per cui, la dirigenza del Napoli è alla ricerca di altri innesti per migliorare la propria difesa.

Secondo quanto riportato dal portale TuttoMercatoWeb.com, il Napoli avrebbe come primo obiettivo Sam Beukema del Bologna. Con i rossoblù ci sono diverse trattative in corso visto anche l’interesse per l’esterno d’attacco Ndoye. I felsinei, tuttavia, fanno delle valutazioni molto alte dei propri gioielli e per il difensore olandese avrebbe fissato addirittura un prezzo di 35 milioni di euro.

Non di molto inferiore è anche la valutazione che l’Udinese fa di un altro pezzo pregiato della Serie A, ovvero Oumar Solet. Il francese interessa a diverse squadre italiane e viste le sue buone prestazioni di quest’anno rappresenterebbe un buon rinforzo. Lontane, invece, le posizioni di Comuzzo che sembrava molto vicino nel mercato invernale.

Infine, i radar del Napoli, seppur non propriamente in primo piano, tengono sempre sott’occhio la situazione di un altro calciatore dell’Empoli che sarebbe stato offerto ai partenopei: Ardian Ismajli. Le sue prestazioni della prima parte di stagione avevano attirato l’attenzione di diversi club, tra cui quello di Antonio Conte, ma per ora non sembra essere un profilo su cui si possa tornare facilmente.