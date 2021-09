In bilico il futuro di Morata, ma la Juve ha individuato l’attaccante: sul piatto 2 contropartite

L’addio di Cristiano Ronaldo ha costretto la Juve ad intervenire nel reparto avanzato prelevando Moise Kean, ma oltre all’ex PSG la società bianconera sta pensando di inserire un nuovo innesto nei prossimi mesi, soprattutto in virtù dell’incertezza legata al riscatto di Morata.

L’attaccante spagnolo non ha convinto a pieno dirigenza e tifosi e in questa stagione sarà chiamato a dimostrare il suo valore. Per riscattarlo i bianconeri dovranno versare nelle casse dell’Atletico Madrid 35 milioni di euro.

Qualora lo spagnolo lasciasse Torino, la Juve avrebbe già in mente il sostituto: stiamo parlando di Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 del Sassuolo e della nazionale italiana.

Il club emiliano valuta il cartellino del giocatore sui 25 milioni di euro, ma, come riportato da “Calciomercatoweb.it”, Cherubini sarebbe pronto a mettere sul piatto i cartellini di Luca Pellegrini e Kaio Jorge.

Il primo potrebbe essere ceduto a titolo definitivo per 10 milioni di euro, il secondo arriverebbe in Emilia in prestito per farsi le ossa.