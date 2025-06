In caso di addio di Perin, la Juventus andrebbe su Elia Caprile

Elia Caprile si sta rivelando uno dei nomi più interessanti del calciomercato estivo. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, il giovane portiere attualmente in forza al Cagliari sarebbe finito nel mirino di due importanti club piemontesi: Torino e Juventus. Il quotidiano evidenzia come il suo profilo stia attirando l’attenzione di società alla ricerca di rinforzi tra i pali, rendendolo uno dei protagonisti potenziali della sessione di mercato in corso.

Il Cagliari, attuale club di Caprile, detiene il diritto di riscatto del portiere per una cifra intorno agli 8 milioni di euro. Una somma che, qualora esercitata, potrebbe trasformarsi in un’ottima operazione finanziaria per il club sardo. Con due pretendenti come Juventus e Torino, infatti, non si esclude la possibilità di una futura rivendita che generi una sostanziosa plusvalenza, un’opportunità che la dirigenza isolana potrebbe non lasciarsi sfuggire.

Il Torino segue Caprile con grande attenzione, considerandolo un possibile erede di Vanja Milinkovic-Savic. La permanenza del portiere serbo, infatti, è tutt’altro che certa, e la società granata sta valutando soluzioni alternative per non farsi trovare impreparata. Caprile rappresenta un’opzione giovane ma già affidabile, con margini di crescita importanti.

Anche la Juventus si è inserita nella corsa per Caprile. Il club bianconero lo valuta come possibile secondo portiere, nel caso in cui Mattia Perin dovesse lasciare Torino durante l’estate. Con Di Gregorio ormai vicino a diventare il nuovo numero uno, la Vecchia Signora cerca un vice di esperienza ma anche prospettiva, e il classe 2001 sembra corrispondere a queste esigenze.

Il doppio interesse piemontese conferma l’ascesa di Caprile nel panorama calcistico italiano. Per il Cagliari si apre ora un bivio strategico: puntare su di lui come portiere titolare per il futuro o sfruttare l’interesse crescente per monetizzare. In ogni caso, la situazione è in continua evoluzione e promette sviluppi interessanti nelle prossime settimane.