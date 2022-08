In caso di partenza di Osimhen il Napoli prenderebbe Onuachu

Onuachu sarebbe la prima scelta nel caso in cui Victor Osimhen dovesse partire. Per ora, però, il nigeriano sembra certo della permanenza

Per ora non c’è il pericolo che accada, ma con il Bayern Monaco e le inglesi ad attendere nell’ombra tutto è possibile. Il calciomercato è strano e potrebbe arrivare qualsiasi offerta in qualsiasi momento per Victor Osimhen.

L’ex Lille è corteggiato da tempo da varie realtà europee, che vorrebbero averlo in rosa a tutti i costi. Il Napoli, però, sembra intenzionato a non scendere dalla propria richiesta di 100 milioni di euro, che sta facendo tentennare tutte le pretendenti.

Il possibile sostituto

Il pericolo non è elevato, ma nel caso in cui il Napoli dovesse cedere il nigeriano si andrebbe immediatamente su su Paul Onuachu del Genk. L’attaccante classe ’94, connazionale di Osimhen, arriverebbe per una cifra inferiore ai 20 milioni e sarebbe la punta di fisico che Spalletti gradirebbe.Per ora, però, si parla unicamente di fantamercato anche perché Osimhen sembra quasi sicuro della propria permanenza e il Napoli non ha alcuna volontà di cederlo in questa fase di mercato.

I numeri di Onuachu, però, sono interessanti. Il calciatore nigeriano va in scadenza nel 2024, ma il Genk sembrerebbe intenzionato a provare a rinnovarlo per almeno un altro paio di stagioni. E’ il classico centravanti di peso, che con i suoi oltre due metri riesce a catalizzare l’attenzione della difesa avversaria. Nella stagione 2021-2022 è andato a segno per ben 23 volte in 43 presenze, dando anche tre assist ai compagni. Un calciatore che vede bene la porta, ma che bisogna capire se possa far bene in un contesto come quello italiano.