In che modo la realtà aumentata potrebbe cambiare l’industria dell’intrattenimento

Negli anni recenti si sente sempre più spesso parlare di realtà aumentata, parallelamente alla realtà virtuale. Quest’ultima in particolare era stata presentata come la tecnologia che avrebbe dovuto rivoluzionare il mercato in diversi settori, ma in realtà non è stato così e l’impatto di questa innovazione è stato molto più limitato.

Ora la tecnologia che sembra più promettente è una sua stretta derivata, la cosiddetta Augmented Reality, spesso abbreviata in AR. Si tratta di una tecnologia che punta ad incrementare la percezione sensoriale attraverso dati che vanno ad arricchire le informazioni derivanti dai cinque sensi umani.

La differenza con la realtà virtuale è che in quest’ultima le informazioni aggiuntive sono dominanti, facendo perdere in un certo qual senso il contatto con la realtà percettiva, mentre nella realtà aumentata la persona continua a vivere l’ambiente che lo circonda, usufruendo però di dati in più. Si tratta comunque di una distinzione concettuale, dal momento che le tecnologie software e hardware necessarie sono spesso le stesse.

La realtà aumentata nell’industria dell’intrattenimento

Uno dei settori che sta puntando di più su questa tecnologia è quello dell’intrattenimento: non solo il mondo del cinema potrebbe essere totalmente rivoluzionato, ma anche quello del gaming e del gioco online. In un futuro non troppo lontano, ad esempio, i tornei di poker potranno essere giocati in una realtà virtuale molto più immersiva delle attuali piattaforme di gioco su Internet.

L’industria del gioco online è da sempre una delle più innovative e infatti alcuni operatori del mercato hanno già iniziato a proporre sistemi di realtà aumentata o virtuale e applicazioni dedicate. Si tratta comunque solo dell’inizio e quindi in futuro è ipotizzabile che miglioreranno numerosi aspetti che attualmente frenano un po’ questa tecnologia, a partire dalla qualità dell’ambiente ricreato virtualmente.

L’intrattenimento è anche probabilmente il comparto in cui l’implementazione della realtà aumentata potrà essere più profittevole. Molto promettenti sono anche gli eventi, che potrebbero completamente cambiare grazie all’introduzione di effetti speciali ed informazioni in tempo reale. Durante una partita di calcio, agli spettatori muniti di sistemi per la realtà aumentata potrebbero essere fornite maggiori informazioni sul match, sui giocatori e sulle statistiche di gioco.

Come potrebbero cambiare la musica e il cinema

La AR potrebbe essere rivoluzionaria anche per il mondo della musica. Già oggi è possibile accedere al video di un artista semplicemente puntando la fotocamera del proprio smartphone sulla copertina del suo album, oppure accedere ai canali social inquadrando il biglietto di un concerto. In futuro queste applicazioni potrebbero diventare ancora più efficaci nel fornire informazioni aggiuntive.

Chiaramente il cinema giocherà un ruolo da protagonista nella rivoluzione AR. Già da qualche anno sono distribuiti i film in 3D, ma l’introduzione della realtà aumentata rappresenta un deciso cambio di passo: attraverso delle specifiche piattaforme è infatti possibile vedere i film in 3D utilizzando degli appositi visori, che si integrano con tecnologie audio iperrealistiche. Interessanti applicazioni stanno venendo sperimentate anche nell’ambito dell’animazione e dei documentari. L’argomento è così d’attualità che il Festival del Cinema di Venezia da qualche anno ha dedicato un’intera sezione ai film che utilizzano la tecnologia della AR e della VR e all’edizione 2020 sono stati presentati ben 44 progetti di questo tipo.

Un mondo di innovazioni che arriverà presto

Perfino i giochi tradizionali da tavolo potrebbero essere cambiati per sempre dalla realtà aumentata. Il classico Monopoli potrebbe essere riproposto in una versione tecnologica in cui il giocatore riesce a vivere una esperienza immersiva e fortemente interattiva.

Tra le applicazioni della realtà aumentata più diffuse già oggi ci sono l’head-up display delle moderne automobili (che proietta in tempo reale le informazioni utili alla guida come i limiti di velocità e le indicazioni del navigatore), l’esplorazione dell’ambiente urbano puntando uno smartphone o la chirurgia robotica di ultima generazione. Molte industrie la utilizzano anche per la progettazione dei nuovi prodotti da lanciare sul mercato.

Le possibilità dell’AR sono davvero numerose non solo nell’ambito delle professioni e delle altamente specialistiche, ma anche per il consumatore finale. In altre parole, potrebbe cambiare per sempre il modo in cui usufruiamo di servizi, acquistiamo prodotti e ci intratteniamo nel tempo libero. La rivoluzione è appena iniziata.