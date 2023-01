In Europa pazzi di Osimhen, valutazione da record

In questa seconda parte di campionato il Napoli continua a vivere il proprio momento d’oro guidato dalla coppia Osimhen – Kvaratskhelia in attacco.

E’ proprio per questo che nelle future sessioni di mercato gli azzurri devono fare attenzione a non perdere i propri talenti che sono già entrati nel mirino delle big d’Europa.

A rivelare l’indiscrezione è l’edizione odierna de Il Mattino secondo cui sul nigeriano sono puntati i riflettori di Newcastle, Arsenal e Manchester United.

Al momento, Osimhen ha un contratto in scadenza nel 2025 ed ha deciso di rimandare all’estate qualsiasi valutazione sul proprio futuro perché l’unico obiettivo in mente è vincere lo scudetto con la maglia azzurra.

Il presidente De Laurentiis, però, fa già il prezzo: serviranno 150 milioni di euro per portarlo via da Napoli. Resta da capire in che modo il presidente tenterà di trattenerlo all’ombra del Vesuvio quando in estate le big europee tenteranno di sfondare il muro milionario.