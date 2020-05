In libreria esce “Diario geniale” di Ludovica Nasti: Lila si racconta ed è già cult

L’arrivo, questo inverno, della serie TV “L’amica geniale” ha contribuito a lanciare nel panorama cinematografico italiano tanti nomi più o meno conosciuti del mondo della pellicola tricolore. Oggi, a distanza di qualche mese dalla fine della fortunatissima stagione una delle protagoniste più amate arriva in libreria con un diario da leggere d’un fiato. Si tratta della talentuosa Ludovica Nasti, attrice tredicenne che ha interpretato “Lila“, protagonista della serie ambientata a Napoli.

Originaria di Pozzuoli, dov’è nata nel 2006, Ludovica è senza dubbio un astro nascente del cinema italiano. Si dice che a brevissimo sarà insignita del prestigiosissimo “Globo d’Oro” come Giovane Promessa, anche se nel suo palmares figurano già premi quale il premio internazionale “Ennio Flaiano“, proprio per la sua interpretazione di Lila. Da oggi potremo ritrovare un po’ di sé stessa e della sua Napoli in un libro fotografico intitolato “Diario Geniale”.

Proprio come un diario, Ludovica ci farà vivere la sua quotidianità immersa tra lezioni di recitazione, dietro le quinte, allenamenti e i sogni di una comune teenager. Edito da Fabbri, il libro si apre con il racconto che la vede prevalere su circa 9000 candidate per il ruolo di Lila. Il desiderio di diventare un’attrice famosa e di incontrare i suoi idoli : Sophia Loren e Lorenzo Insigne non l’abbandona mai.

Eppure non ci saranno solo le luci della ribalta in un volume che, già si vocifera, potrebbe essere il nuovo romanzo cult per la sua generazione. La malattia che l’ha affetta per così tanto tempo e superata soltanto con grande determinazione e forza di volontà, fanno da contraltare ad una vita che solo superficialmente potrebbe sembrare dorata.

Ludovica oggi è un’adolescente conscia della sua bellezza e preparazione artistica tanto da essere entrata anche nel cast della serie Tv “Un posto al sole“. Una carriera che si è aperta dopo aver fatto la modella fin dalla più tenera età e che grazie alla straordinaria interpretazione ne “L’amica geniale” sarà sicuramente sempre più fulgida.