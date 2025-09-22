Beccato in Maserati a 200km/h incolpa il suocero novantenne

Beccato dall’autovelox mentre sfreccia in Maserati a 200 chilometri all’ora lungo superstrada Sora-Ferentino, un uomo, di 50 anni, incolpa il suocero di 90 anni. Il 50enne è stato rinviato in giudizio.

INCOLPA IL SUOCERO – L’accaduto risale al 2021, quando il guidatore è stato colto in flagrante dall’autovelox all’altezza di Veroli (Frosinone), mentre guidava a 200 chilometri all’ora a bordo della sua maserati.

Davanti al rischio di punti dimezzati sulla patente e multa salata, un uomo di 50 anni non ha esitato di addossare la responsabilità al suocero. Agli agenti, infatti, il 50enne ha spiegato che al volante non c’era lui, ma l’anziano signore.

La versione dell’uomo è stata presto smentita dagli accertamenti degli inquirenti. Addirittura, da quanto emerso dalle verifiche svolte dagli investigatori, il suocero non era al corrente dell’accaduto.

Oltre alla sanzione per l’eccesso di velocità, adesso il guidatore è accusato di sostituzione di persona e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico. Stando a quanto riportato da Ciociara Oggi, ora il 50enne dovrà rispondere di queste accuse al giudice del tribunale di Frosinone, nell’udienza che si terrà a dicembre.