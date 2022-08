In poco più di due anni e mezzo, oltre il 400% di profitto: Giuseppe Fedele

Tutti attraversiamo dei periodi bui nel corso della vita. Ma con l’impegno e la costanza si può riuscire a trasformare le difficoltà in opportunità, e oggi vogliamo parlare di un esempio concreto. Una prova VIVENTE. Ci riferiamo a Giuseppe Fedele: 26enne nato a Taranto, diplomato in ragioneria, ha frequentato corsi da programmatore e Accademie di trading; attualmente vive a Bari, è sposato, e padre di uno splendido e vivacissimo bambino (al quale si aggiungerà una piccola lei ad ottobre).

Lo scoppio della pandemia aveva messo Giuseppe con le spalle al muro, le possibilità di lavoro e di guadagno scarseggiavano, ma lui non si è lasciato abbattere e ha saputo fare di necessità virtù, ribaltando la situazione. Sfruttando le proprie conoscenze e gli studi fatti in precedenza nei campi dell’informatica e della finanza, ha sviluppato un’idea che gli frullava in testa da parecchio tempo, fino a renderla realtà.

Oggi, questo giovane e intraprendente imprenditore possiede dei software automatici che lavorano nel forex.

Cosa si intende per forex?

Il Forex è il mercato dove avvengono tutte le negoziazioni che hanno per oggetto le differenti valute. Non a caso, il termine stesso Forex deriva dall’inglese FOReign EXchange market. Inoltre offre differenti servizi, come i corsi di formazione e copy trading. Attualmente i software automatici lavorano solo con Forex ma, visto il periodo di cambiamento in cui ci troviamo, presto anche lui approfondirà l’argomento Crypto valute. Giuseppe ha dovuto affrontare anche periodi di difficoltà, come appunto il Covid e la recente guerra in Ucraina, ma, nonostante le avversità, riesce a vantare uno storico con oltre il 400% di profitto ottenuto!

Praticamente è partito da 0, con un lavoro misero, ma, restando concentrato su se stesso, ha colto quest’occasione e l’ha sfruttata al massimo. Proprio in funzione delle sue origini umili e alle scarse opportunità di partenza (pari appunto a 0), si rapporta con i suoi clienti come fossero amici e tiene particolarmente a renderli economicamente indipendenti.

Difatti nel 2023 sarà in tour per l’Italia a conoscere ad uno ad uno i suoi clienti e a rapportarsi con loro come veri e propri alleati.

Link utili:

Instagram: https://www.instagram.com/code.trading

Sito: https://eacodeforex.com

Scopri le recensioni su Trustpilot: https://it.trustpilot.com/review/eacodeforex.com